Objavila rat: Sita besna na Rajačića i Jelenu zbog vređanja Aneli! Hitno se oglasila, pa saopštila samo jedno! (VIDEO)

Presavila tabak!

Tokom emisije ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem'', došlo je do žestokog sukoba Jelene Ilić i Uroša Rajačiča sa Aneli Ahmić.

Anelina sestra, Sita Ahmić, hitno se oglasila za portal Pink.rs, te je dala svoj sud o ovoj situaciji.

Sita je rešila da promeni ploču, te je objavila rat svakom učesniku koji bude spominjao dete njene stestre.

- Ne mogu da verujem da Aneli spominju dete i majku. Ukoliko sebi daju za pravo da to rade, onda i ja mogu da spominjem njihovu porodicu. Ne želim više da dozvolim da me stalno učesnici vređaju. Stalno spominju Aneli dete. Ljubomorni su na Aneli zbog procenata koje je imala. Ne mogu da podnesu to što ima toliko fanova - istakla je Sita.

Autor: S.Z.