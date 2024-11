Oni prave priču: Bivša takmičarka Elite ubeđena da Ivan i Jelena imaju dogovor, a onda otkrila kakav je zapravo Uroš Rajačić

Voditelji današnje RedAkcije su Nikola Žugić, Sanja Arsić i Zele. Oni su u svojoj emisiji ugostili Vanju Živić.

Bivša tamičarka Elite je komentarisala dešvanja u Beloj kući i odnos Ivana Marinkovića i Jelene Ilić:

-Mislim da je to dogovor Jelene i Ivana, oni prave priče, a Pirat gleda samo da stavi brod u svoju luku. On se igra sa njom, i gleda samo rijaliti, on je obišao sve klinke, a sada je uhvatio nju siguricu... - rekla je Vanja pa dodala:

- Pirat inače nije toliko loš, kao što se predstavlja. Ja sam sa njim pričala više puta tamo, iskreno mislim da on to pametno radi da bi bio u priči. Sve je jasno sa kim je Jelena bila, sa Sonijem, Munjezom, Zecom, ali kada je provale, a onda bude haos. Ona kada god ustane, uvek nešto drži u rukama, jer je ona neizlečena šizofreničarka.

Autor: N.B.