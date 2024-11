Kačavenda osula rafalnu paljbu u svom stilu: Marinkoviće spustila na zemlju, pa Aleksandru podbola kao nikad do sad! (VIDEO)

Rešeta!

U toku je još jedna Debata u ''Eliti 8''. Tema današnje debate je loš brak ili dobar razvod, a reč je dobila Milena Kačavenda koja je istakla da je ona izričito za razvod braka.

- Loš brak ili dobar razvod? Ja sam uvek za razvod, ja sam se razvela sporazumno. To se preda pisarnici u sudu, sve drugo je prolongiranje i svaljivanje krivice s jednog na drugog. Druga stvar se komentariše ovde kako možeš da se zaljubiš u njega on je kockar, on je ovo , on je ono. Mi smo ovde čuli da se nekome dopala njegova inteligencija, a kada si svestan da neko ima probleme kao što je Aneli znala da je Janjuš kockar, svesno je bila u odnosa - rekla je Milena.

- Jelena se žalila što je živela sa kockarom i ku*varom, a sad je sa Urošem koji je skijao celo leto - rekao je Ivan.

- Sad ispada da hoćeš da upropastiš vezu nje i Uroša, zar ne bi trebalo da budeš zahvalan što si je se otarasio? - upitao je Karić.,

- On se brani da bi Aleksandru zadivio - rekao je Luka.

- Ovo je klasična sujeta, on ne voli svoju decu, a kamoli nekog drugog - rekla je Miljana.

- Neko može da se zaljubi u nekoga ko je zavisnik, ali kod tih bolesti mora ima podršku partnera. Upravo je Aleksandra malopre prokomentarisala da ne može da se zaljubi u takvog čoveka. Ja sam privatno uvek za dobar razlaz ali mislim da može uvek da se pokuša da se reši razvod. U svakom slučaju, svakome je ovde neki odnos odgovarao, svi se peru nekad kome kako treba, svi ovde imaju opravdanje za sebe, a poenta priče je da je neko morao da uzme taj novac. Ovde svi lažu, svi fingiraju priče. Svako donosi odluku šta će da se radi, uvek mora da postoji granica do koje se ide - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.