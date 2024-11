Bolje biti... Mateja dao savet Ivanu i Jeleni, dok je Marinković otkrio da ga je bivša molila da demantuje neke priče (VIDEO)

Progovorio o svemu!

U toku je debata u kojoj se polemiše o odnosu Ivana Marinkovića I Jelene Ilić:

- Nemoj Da lažeš više, to nema smisla - rekao je Ivan.

- Njegova je poenta bila da on ne ispadne majmun, a njega najviše boli to što ja ga ne gledam. On bi se ubio da ga nema u ovoj temi - rekla je Jelena.

- Ubila bi se ti. Meni nije jasno zašto Jelena traži od mene da demantujem stvari da se ona ne bi blamirala - rekao je Ivan.

- Ti si prošlu debatu rekao da njoj opraštaš - dodao je Marko.

- MI smo se oboje izblamirali, a poenta je da je i pre Aleksandre bilo Jelenino takmičenje sa mnom, a ona je mislila da ću ja da demantujem da bi ona spasila svoju bu*u - dodao je Ivan.

- Bolje dobar razvod nego loš brak, ja se vodim time u ovoj debati. Bolje da budu u nečemu što je dobro, nego da budu u nečemu lošem - rekao je Mateja.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.