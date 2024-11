Srce sam ti dala, platićeš za to: Sofija ne popušta, Terza daje sve od sebe da dobije novu šansu! (VIDEO)

Ne planira da odustane!

Borislav Terzić Terza pokušavao je da ubedi Sofiju Janićijević da spava sa njim u hotelu, ali ga je ona odbijala.

- Na tebe više nisam osetljiva, a bila sam jako - pričala je Sofija.

- Što se foliraš? Ti si moja pegica - dodao je on.

- Možda misliš na Anu Spasojević, ja pegice nemam - odbrusila je Sofija.

- Nemoj da mi pominješ to. Rekao sam ti kao čovek i prijatelja da me te stvari ne zanimaju. Koliko te volim. Niko te neće videti da si otišla kod mene - nastavio je Terza.

- Idemo da jedemo dezert, a onda se vraćam tamo. Ne interesuje me i da budeš kažnjen, ja sam materijalno obezbeđena. Ja stvarno ne vidim da me voliš. Ti da crkneš za mnom ja ne verujem. Srce sam ti dala, dušu i sebe, platićeš mi za to. Emotivno ćeš da mi platiš - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić