Bez dlake na jeziku!

Trubulentan ljubavni život Danijela Dujovića Munjeza iz dana u dan izaziva sve veću pažnju u Eliti. Nakon što je test za trudnoću pokazao da Ana Spasojević nije u drugom stanju i time je stavljena tačka na njihov odnos, deseilo se zatišje. Međutim, to nije dugo trajalo, te je tokom ranih jutarnjih časova, na iznenađenje mnogih završio u krevetu sa Slađanom Poršelinom Lazić, s kojom je razmenjivao nežnosti.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt s njegovom majkom Gocom, koja je dala sud o novonastaloj situaciji.

Ona je priznala da ovaji splet događaja nije očekivala, te i da je začuđeno reagovala kad je videla da se razvila naprasna bliskost između Slađe i njenog sina.

- Ne znam šta je u njihovim glavama, ali na kraju krajeva, nisu maloletni, odrasli su ljudi. Ne mislim da mu je potrebno da ide od jedne od druge. On je muškarac, njemu se i može oprostiti, ali ne znam šta je sa tim devojkama, koje sebi dopuštaju takve stvari. Taj odnos sa Slađom ne može da opstane, takvi neobavezni odnosi se meni ne dopadaju. Svaki utorak mi je stresan. Svako jutro strahujem od toga da ću šećer dobiti od stresa. Ne radi se to tako. Objašnjavala sam mu neke stvari. Međutim, kao što sam i sama rekla, on je muškarac, a devojke koje se tako ponašaju mi nisu jasne.

Munjezova majka je potom prokometarisala kako se osećala dok je čekala sa sazna da li je Ana Spasojević trudna sa njenim sinom.

- Ana je normalnija od stalih devojaka. Volela bih da je u drugom stanju. Moj sina jedino dete može da smiri. Da se to desilo, on bi se poromenio i okrenuo samo njoj. Mislim da to što nisu zajedno ne znači da treba da ratuju, ne može se sad ništa promeniti.

Autor: S.Z.