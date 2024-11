Evo koje devojke su htele da treniraju kod Marka: Terza zapenio na Sofiju jer je jedna od njih (VIDEO)

Šok!

U toku je još jedna Igra istine u Eliti. Naredno pitanje postavio je Munjez Luki:

- Da li smatraš da si bio iskren prema Terzi kada si ponovo ušao?

- Ja sam bio iskren prema Terzi, a smatram da će on tek shvatiti šta je izgubio - rekao je Luka pa je postavio pitanje Kačavendi:

- Da li ti je okej kako je Karić napustio druženje ?

- Jeste okej mi je, on to ima pravo, e sada odnos njega i Gastoza to nije moja stvarn, ja ne znam, neke stvari. Ja verujem da je to razlog što je rekao o napuštanju društva - rekla je Milena.

- Ja sam odlučio kada je mene Keti slagala na Mićinoj igri istine. Meni je tada sve došlo u kompletu, a ništa se ne bi promenilo da sam ja rekao Gastozu sa strane. Ja se ne kajem što sam to uradio i tako uradio - rekao je Karić.

Milena je nakon toga upitala Marka Stefanovića da li zna da su neke devojke bacile oko na njega i da navede ko su te devojke:

- Ne znam ko su, jer ja ne gledam druge devojke jer imam svoju devojku, to pitaj te devojke. - rekao je Marko.

- Bile su Sofija, Ena i Jelena Marinković - dodala je Milena.

- One su sve zauzete - rekao je Marko.

-Samo jedna je zauzeta - dodao je Terza.

- Ja sam pitala Terzu on se pobunio zbog toga, jer mu je smetalo - rekla je Sofija.

- Smeta mi logično, nerealno je sve. - rekao je Terza.

- Grupa je bila, Sofija, Ena, Jelena, Sandra I Iva - rekla je Ena.

- Mene je Ena pitala i ja sam rekoa da ne radim jedan na jedan, već grupno - rekao je Marko -

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Brajović