Stavila tačku na komunikaciju sa njom: Teodora otkrila da je precrtala Miljanu, a onda priznala da ona i Bebica provociraju takmičare (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je još jedna Igra istine u Eliti. Naredno pitanje postavio Marko Stefanović:

- Da li si time što je Sofija htela da trenira kod mene, video smetnju u meni?

- Nisam, ja sam rekao njoj da ti ne prave problem, jer za nju govore da ona koketira - rekao je Terza.

- Meni nije jasno što Sofija nije trenirala sa Terzom - dodala je Milena.

Terza je nakon toga upitao Teodoru Delić:

- Dokle ćeš da glumiš da si u dobrom odnosu sa Miljanom? - upitao je Terza:

- Ja nikada više neću biti u dobrom odnosu sa njom, ono od sinoć je definitivno kraj, ona mene ne interesuje. On je rekao da će na svoj način to da rešava, oni me ne zanimaju - rekla je Teodora.

Luka je nakon toga upitao Teodoru:

- Zanima me, videli smo da malo fali da izađete iz odnosa ti i Bebica, sa kojim bi muškarcem bila u priči ovde?

- Nijedan muškarac ovde mi nije zanimljiv, ovde ne gledam nikoga ni na fizički ni na psihički, ne zanima me niko. Nenad i ja radimo neke stvari iz inata da biste se vi upalili - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Brajović