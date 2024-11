Evo šta joj smeta: Gastoz u svom stilu stavio Anđeli do znanja da ga ne zanimaju komentari drugih, ona zapenila zbog jedne stvari (VIDEO)

Preko ovoga mu neće preći!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za

- LJubav nisu samo komplimetni, poljupci, zašto nisi održao obećanje koje si dao Anđeli da ne daješ ljudima vaše?

- Anđela i ja nemamo nikakav problem, jer to ne treba da je dotiče, mi smo ovde tim - govorio je Gastoz.

- Anđela je u pravu, ovo je sada oružije ljudima, njena reakcije je pravična. On ne treba da da to ikome - dodao je Uroš.

- Uroše je l bi ti dao ljudima hranu ? - upitao je Gastoz,

- Nemoj tako da govoriš, ispada da ja ne dam ljudima hranu - rekla je Anđela.

- Pa ne daš, ti si cicija, pusti me da se sprdam sa ljudima ovde - dodao je Gastoz.

- Ti treba da zaštitiš devojku, a ne da daješ materijal ljudima da je prozivaju - dodao je Uroš.

- Jako me nervira - krenula je Anđela ali ju je Gastoz prekinuo.

- Ti si uvek jača opusti se - dodao je Gastoz.

- Molim te prekini - rekala je Anđela i zaplakala.

- Propratila sam situaciju ali nisam znala o čemu se tačno radi, apsolutno je istina, ja sam rekla Anđeli da su to stvari koje oni sami treba da rasprave. Gastoz je uradio najbolju stvar kada se smirila, ali te postupke on mora sam da reši sa njom, jer pre svega on ne vidi neke ljude ozbiljno, ne shvata ih. - rekla je Milena.

- Večeras me je konkretno iznerviralo to što on priča preko mene, on jeste takav, aki neka stane da ja kažem, to je poštaovanje. Ja sam MIljani tražila da mu se izvini jer mu je tražila piće a vređala ga pre dva dana. On gradi svoje odnose sa ljudima, svako svoje rasprave vodi i tako treba da bude. - rekla je Anđela.

- U pravu je, i to je to. Ja ću biti dobar Gastoz, a ona će biti cicija - dodao je Gastoz ironično.

