Ako mi se takav dopao, nema potrebe da ga menjam: Anđela priznala da je problem u njoj, Gastoz ponosan! (VIDEO)

Cvetaju!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Enu Čolić.

- Izvini o čemu si ti lepša od Teodore? - glasilo je pitanje.

- To nije nikako istina, ja Teodoru hvalim na sva usta - rekla je Ena.

- Ja u ovo ne verujem . rekla je Teoodra.

- Anđela za tebe je opravdanje ja sam takva, da li možeš da shvatiš i da je on takav? - glasilo je pitanje.

- Prosto počinjem da prihvatam da je to on, on je takav i to su njegove karakterne osobine. Možemo samo da se prilagodimo jedno drugom i ako neke stvari smetaju da to probamo da rešimo. Moraću da se pomirim sa tim - rekla je Anđela.

- Vi morate da prihvatite jedno druge takve kakvi ste - rekao je Milan.

- Tako je, ako mi se baš takav dopao što bih se ja sad menjala. Moram ja to u svojoj glavi da podesim - rekla je Anđela.

Autor: N.P.