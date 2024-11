Oni kamenom, on hlebom: Tozla se oglasio nakon Anđelinog prekora Gastozu zbog pomaganja dušmanima, pa otkrio čiji stav zastupa! Surovo realan!

Bez dlake na jeziku!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nedavno su se sukobili zbog njegovog pomaganja pojedinim takmičarima koji su transparentno protiv njega, ali im se i pored toga našao u nevolji.

Danima u Eliti je ovo jedna od vodećih tema, a novonastalu situaciju prokomentarisao je i Gastozov prijatelj Tozla.

Gastozov prijatelj je otkrio da li smatra da je Gastoz pogrešio, jer je tokom žurke podelio svoje piče sa ljudima koji ga olajavaju na svakom ćošku.

- Razumem i nju i njega. Ona ne želi da on deli hranu i piće sa ljudima koji nemaju najbolje mišljenje o njemu, ali to je on. Ko njega kamenom, on njega hlebom. Svakom bi pomogao. Mislim da Anđela to treba da prihvati, jer to dosta govorio o tome kakav je on čovek. On bi i neprijatelju pomogao, jer je to njegova veličina. S druge strane, razumem je, jer ona tako percipira situaciju. Svesna je da od njega traže nešto i ljudi koji očima ne mogu da ga gledaju. Možda nije trebalo da reaguje onako burno tokom žurke. U redu je da se nekom skrene pažnja, ali ne treba dizati paniku oko toga - istakao je Tozla.

Autor: S.Z.