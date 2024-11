Njen sud se čekao: Nakon što je Marko Stefanović oduvao Sofiju i Enu, oglasila se Sanja Grujić

Ponosna na svoju jaču polovinu!

Marko Stefanović je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' priznao da je odbio da trenira Enu Čolić i Sofiju Janićijević, što je izazvalo oprečne komentare među učesnicima Elite.

On je istakao da nije jedini takmičar koji bi mogao da im pokaže vežbe, a nakon njegove izhave, takmičari su istakli da određene takmičarke potencijalno preko treninga žele da ga zavedu. Svoj sud za portal Pink.rs o novonastaloj situaciji dala je njegova dugogodišnja partnerka Sanja Grujić.

Sanja je u svom stilu, bez ustezanja prokomentarisala dosadašnje učešće njenog momka u rijalitiju, te je otkrila da li je ponosna, ili mu pak nešto zamera.

- Ne pratim simpatije drugih devojaka, ali mi je drago da je moj momak jedan od poželjnijih, to mi imponuje. Volela bih da je mogao da napravi zdravo okruženje kada je trening u pitanju, jer je to njegov posao i korisno je i za devojke i za njega, ali očigledno da je on protumačio neke skrivene namere i odlučio da stavi tačku na tu temu. U svakom trenutku misli na mene i moja osećanja. Ponosna sam na njega i na njegovo ponašanje, komentarisanje i procene situacija, ništa manje od njega nisam ni očekivala - poručila je ona za Pink.rs.

