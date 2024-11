Voditeljka RED TV, emisije "Pitam za druga", Anastasija Buđić otvorila je dušu o svom privatnom životu!

Pored privatnog, voditeljka RED televizije, Anastasija Buđić, progovorila je i o poslovnom životu, kao i o teškom periodu koji joj je obeležio život. Iako je njen otac jedan od glavnih paparaco fotografija u našoj zemlji, nije se slagao sa tim da ona postane javna ličnost.

- Nisu se previše slagali sa mojom odlukom da budem u medijima s obzirom na to da sam upisala prava, ali, bože moj, moj život i moja pravila. Nikada nisam bila neko ko ne sluša roditelje, uvek sam slušala šta mi kažu, ali poslednja odluka je bila na meni, to je i lepota življenja, da donosimo svoje odluke, iako se nisu sa nekim odlukama slagali, prosto, uvek su bili tu - i kada mi je bilo fantastično, ali i onda kada sam imala poraze i padove - govori Anastasija i nastavlja:

- Bilo je etapa u mom životu koje nisu bile sjajne, ali tu sam videla koliko sam snažna, tu sam shvatila u tim situacijama koliko sam jaka i to je negde poruka svima koji ovo gledaju.

Sa druge strane, za mamu kaže da je ona "čovek iz senke".

- Mama je prosto odabrala takav život! I ja to poštujem! Nije ona neko ko beži od kamera, ali nije to njena sfera interesovanja, ona je čovek iz senke, ona se za sve pita, odmah da ti priznam. Ona mi je najviše znači i na nju sam najslabija, volim roditelje podjednako, ali mama je nekako specijalna vrsta oslonca u mom životu.

Anastasija se svojevremeno slikala za Plejboj časopis.

- To je bio prestižan časopis, tu su bili svetski top-modeli, žene iz politike, iz raznih sfera, tako da to je neki malograđanski komentar, ja sa tim nemam problem, to je stvar prestiža, to je išlo tada uz mene, da svaka priča i svaki neki odabir prate neko svoje vreme. To je bila moja odluka. Ljubomoru jesam osećala, uvek mi je bilo čudno, kada upoznam devojku, krenemo da se družimo, a zaista prelepa i ima sve u životu, ali nekako vidim situaciju da kreće da me minira, onda su mi objasnili da imam ono nešto i valjda, kada prepoznaju to, ljudi nanjuše i žele da sklone, a ja imam kontraproblem, nemam problem ni sa sujetom, ni sa egom.

Anastasija je priznala i da je zbog svojih ekskluzivnih priča osećala sujetu kolega.

- Osećala sam sujetu, ali znaš kako, iza svih ekskluziva, stoje moje neprospavane noći. Ja imam četiri strima i u "lajv" terminu, ja često jako malo spavam, to su retki momenti kada se isključim, pa posle moram da nadomestim gradivo. Ja sam vrlo uporna u životu, ne znam uporniju osobu od same sebe. Čekam osobu, dok je ne dovedem u emisiju, ja ne odustajem. Negde i kroz ovaj posao treba da si psiholog jer to su ozbiljne životne priče, ljudi vole sa mnom da pričaju jer imam taj ljudski životni pristup. Nisam slatka, često znam da dobijem poruku da im zbog mene skoči šećer - završava Anastasija.

Autor: Nikola Žugić