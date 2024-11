Nisam ni znao za to: Taki izneo svoje mišljenje o obnovljenoj romansi Maje i Cara, pa otkrio da li joj se smeši pomirenje sa Stanislavom (VIDEO)

Dao sud o Majinom burnom ljubavnom životu!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' voditelji Stefan Milošević Panda i Joca Novinar ugostili su Radomira Marinkovića Takija. Progovorio je o ljubavnom životu svoje ćerke, Maje.

Taki, šta ti kažeš na Maju i Cara?

To je meni katastrofa, imam loše mišljenje o njemu. Vidim da mi se nije javila dva dana, tako da kad sam to pročitao, poludeo sam. Ja to nikad nisam podržavao, nisam ni znao za to.

Da li ste posle toga popričali o tome?

Da, rekao sam joj šta će ti to, ona počela da mi priča neku tužnu priču. Nema ništa od tog posla, ona je najviše volela Janjuša.

Što toliko ne voliš Cara?

On ne voli žene, znate kako su se sve provele. Ne mogu da nađem za njega neku lepu reč, a on ima sestru i žensko dete. Njegova polu sestra po ocu je moja drugarica, to nisam ni znao. Ja njemu nikad nisam opsovao ni sestru, ni majku.

Hoće li se miriti sa Stanislavom?

Ne, malo neka odmara.

Autor: Iva Stanković