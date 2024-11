Najgnusnija svađa Miljane i Anđele: Pljušte brutalne prozivke sa svih strana, haos u Beloj kući! (VIDEO)

Sve se trese od žestokih uvreda bivših drugarica!

Miljana Kulić dobila je reč u emisiji "Gledanje snimaka" da prokomentariše odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza sa Stefanom Karićem.

- Ja snosim krivicu. Meni je odnos Anđele i Gastoza "Televisa Presenta", vidim ja na šta se svodi njihov odnos, to je repriza Anite i Anđela. Ja sam njih u radiju najavila uz pesmu "Rosalinda". Žele da me stavi u isti koš sa Ivanom, kako ih ja napadam, a znam da je Anđela mene izdala i samo je htela da me se otkači - govorila je Miljana.

- Ko tebe ne bi hteo da se otkači kad si bolesna? - pitala je Anđela.

- Terza je sve u pravu, on ispušta gasove i Anđela i Gastoz su ispali bezobrazni prema meni. On p*di dok ljudi jedu, Terza ništa nije radio. Njih je spojio p*dež. Da li će biti p*dni da pomirišem to ćemo da vidimo - nastavila je Kulićeva.

- Videćemo da li ćeš ti da k*kiš po bazenu i da ti se g*vna vuku po trenerci - odbrusila je Đuričićeva.

- Hteli su da se otkače od mene, oni su prvi napali mene jer je nisam izabrala za ološa - dodala je Miljana.

- Ne, nego si me izabrala za omiljenu kako bi me odvojila od Gastoza, ali nisi uspela u tome. Ja sve vidim unapred - rekla je Anđela.

- Između njih ima strast, ali se ne vole. Anđela je lepa, za Gastoza je premija što može da dobije. Oni mene svrstavaju u isti koš sa Ivanom i šta pričaju o Ivanu. Tako da ide gas, što bi rekao Gastoz - poručila je Kulićeva.

- Kad budeš bila zadovoljna životom nećeš imati potrebu na drugim ljudima lečiš frustracije. On je sa mnom zato što sam mu se dopala i ti si zato isfrustrirana - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić