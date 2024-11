Sofija tvrdi da Terza pati za trudnom Milicom: Ponovo mu dala šut-kartu zbog bivše, Miljana je urnisala! (VIDEO)

Više ga ne voli?!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću, a učesnici su imali priliku da na narednom video - klipu pogledaju Borislava Terzića Terzu koji plače uz pesmu '' Odem li uvenuću, ostanem li poludeću'', a svi smatraju da Terza plače za Milicom Veličković.

- Rekao mi je da plače zbog mene i da ovu pesmu posvećuje meni, kao i da je gledao u mene, a ne vidim ni jedno ni drugo - rekla je Sofija.

- Posvetio sam njoj tu pesmu, a ona može da tumači na koji god način. Pogrešio jesam, ali ja sam emotivan. Ja ovde šta sam uradio uradio sam zbog nas - rekao je Terza.

- Može dvosmisleno da se protumači pesma. Ode li uvenuće ukoliko raskine sa njom, ostane li poludeće jer ne može da joj parira, ne može da je izvede u nacionalnu klasu, ali sve mi je jedno, sasvim svejedno je jer voli Milicu. Sa Sofijom ima strast, ali to je prolazno. Ja Terzu neću gaziti jer mu je teško, on najbolje zna šta je uradio, sada da li će Milica njemu dozvoliti da viđa dete ili će biti NN videćemo vremenom. On se plaši jer se po svemu sudeći Sofija igra sa njim. Sa njim je da bi imala novinarske natpise i članke - rekla je Miljana.

- Ne smatram da se Sofija igra sa mnom, ovde je problem u meni, ne u njoj - rekao je Terza.

- Ovo su čiste gluposti što Miljana priča - rekla je Sofija.-

- Ti si rekla da nemaš empatiju prema Milici, smatram da si devojka lakog morala, ti si muškarcima poslovna pratnjica. Kada je Terza pričao i kidao se, ti si se smejala i umirala od smeha. Ja imam pravo da mislim to, vidim šta radiš, vidim da ga sprdaš i to je moje mišljenje. Ti dokazi svom dečku ljubav jer on prvenstveno sumnja u tebe, sve što ja pričam za tebe je istina - rekla je Miljana.

- Nadam se da su moji roditelji preduzeli sve što treba za tužbu. Što se tiče te teme, nisam razmišljala da će to tako biti, zaljubila sam se. Ja sam povrđeena i ljuta zbog svega što je uradio, on me najviše ponizio kada je branio etikette ljubavnice, pa mi sam tu etiketu dodelio. Rekao je da sam mu nebitna, da mu je sve drugo bitnije što je napolju - rekla je Sofija.

- Zamisli da Terza dobije spontani - rekla je Miljana,.

- Kakav čovek treba da budeš ukoliko mu je svejedno? - upitala je Ivana.

- Loš mnogo - rekla je Miljana.

-Ja sam Terzi pokazala ljubav, bila sam tu uvek za njega, on nije hteo da budem tu - rekla je Sofija.

- Da osećaš nešto prema njemu ne bi ga gurala od svega - rekao je Luka.

Autor: N.P.