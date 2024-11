Žestok sud: Takmičari nikad iskreniji, Terza saznao pravo mišljenje o njemu! (VIDEO)

Nisu ga štedeli!

Voditeljka Ivana Šopić dala je priliku takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o ponašanju Borislava Terzića Terze i pozivu koji je imao sa Milicom Veličković.

- Milica je ispala gospođetina jer nije vređala Terzu. Verujem da se nešto desilo, poznajem je i verovatno je rekla najgore reči za Sofiju i njenu porodicu - rekao je Bebica.

- Ja Sofiju branim jer on trenutno puca po šavovima. Vidim za poziv da je ona smirena i da će do ovoga da dođe. Rekla sam Sofiji da bude uzdržana jer se napolju vode gore ratovi, ja sam bila podrška u sezoni šest. Žena sigurno ima neke razloge. Strašno je što je žena trudna, ali glavni krivac je Terza. On je mislio da će da se provuče. On je glavni krivac i mora sve da trpi - govorila je Milena.

- Ovo vređanje je očekivano, ne znam čemu se on nada? Terza misli ako sve zas*re da može samo da se izvini. Ljudi kad plaču žale samo sebe jer ne mogu da izmanipulišu nekog ispred sebe. Meni izvini i suze ništa ne znače. Ja i u odnosu sa Sofijom gledam Terzu, počeo je izlaganje sa njim da sam u pravu, jer on je nju izvređao i čeka da pređe ona kad on misli da treba - komentarisao je Marko Đedović.

Autor: A. Nikolić