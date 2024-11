Palo pomirenje?! Terza nakon razgovora sa Milicom ponovo uplovio u mirnu luku sa Sofijom: Hotelom odzvanjaju poljupci (VIDEO)

Nemaju empatije?!

Borislav Teezić Terza večeras je obavio kratak razgovor sa svojom bivšom verenicom Milicom Veličković u kom je saznao da ona nimalo nije dobro, kao i da im je ugroženo stanje bebe. No, po svemu sudeći on za to očigledno nije mario obzirom da je završio u krevetu sa Sofijom Janićijević.

Naime njih dvoje su prvo obavili razgovor, a potom su hotelom odzvanjali njihovi poljucpi. Da li će se prepustiti strastima i zanemariti sve probleme , ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.