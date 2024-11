Kakav mentol, treba da ćuti i da je sluša: Gačić kipti od besa nakon razgovora Milice i Terze, za Pink.rs otkrio šta je odmah poslao Veličkovićevoj

Prvi razgovor trudne Milice Veličković i Bore Terzića nakon njegove javne preljube definitivno je milione prikovao za male ekrane, a ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Miličinim najboljim drugom iz "Elite", Nemanjom Gačićem!

Cela nacija željno je iščekivala susret Bore Terzića i Milice Veličković, koji se dogodio sinoć, ali u vidu poziva. Naime, Terza se ponadao da će mu se javiti Zola, no, međutim, s druge strane bila je njegova trudna bivša verenica, koja mu je sasula sve u lice, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Nemanjom Gačićem, bivšim učesnikom "Elite 7" i njenim najboljim drugom iz rijalitija, koji je bio veoma oprečan u komentaru.

- Od Comare očekivano, on kao koji kaže: "Ako nastaviš tako da pričaš, spustiću ti slušalicu", mislim, kakav si ti dečko mentol, treba da ćutiš i slušaš šta ti priča i da ne kažeš jednu reč, nemaš pravo na to da kažeš, sem da potvrđuješ to što ona govori. Trajalo je kratko, realno mu je rekla par informacija koje će on da lupa glavu za šta, kome duguje, za šta je ova prijavila, šta i kako? Ništa specijalno nije bio razgovor, sem što mu je ona rekla jedan promil onoga šta bi mu rekla kada bi ga videla uživo, njemu i još nekim ljudima u kući...Jutros smo se dopisivali oko jedan, pola dva i ja kada sam ustao, listam i izađe mi klip da su pričali, ja sam joj odmah poslao: "Si budna", ona je verovatno isključila telefon. Po glasu bih rekao da je bila baš uznemirena, što je uopšte pričala sa njim. Okej, nadu*ala ga je za to, on može samo da ćuti. Da je to bilo uživo, dečko bi verovatno klečao i molio

