Milioni gledalaca netremice gledalo razgovor trudne Milice Veličković i Bore Terzića!

Aktuelni učesnik "Elite 8", Borislav Terzić Terza u ovu sezonu ispratila ga je njegova trudna, tada verenica, Milica Veličković, a on je u više navrata za medije govorio da ulazi kako bi zaradio novac i obezbedio nju, njega, ali i njihovu ćerkicu koja na svet dolazi za nešto više od mesec dana.

No, međutim, Terza, trećeg dana "Elite 8", počinje da flertuje sa Sofijom Janićijević, zbog čega ga Milica Veličković javno ostavlja, jer ga je pred početak sezone, kako je sama pričala, upozorila na ovakve situacije. Nedugo zatim, ne znajući da je već ostavljen, Terza je načinio prvi korak, te je krišom poljubio Sofiju, a onda njih dvoje i stupaju u emotivni odnos.

Nakon toga, zbog Terzinog ponšanja i izjava, Milica rešava da Terzu ne upisuje kao oca svog deteta, već da će biti NN, što pokreće nove teme i nove probleme u njihovom odnosu. Sinoć, došlo je do suočavanja Terze i Milice, kada je on u govornici razgovarao sa njom. Naime, on se javio na telefon, te je upitao "Kako si?", na šta je Milica počela da ga urniše uvredama, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić