'Elita' preti da pokori sve: Prvi razgovor trudne Milice i Terze na SEDMOM mestu Jutjub trending liste (FOTO+VIDEO)

Milioni gledalaca netremice gledalo razgovor trudne Milice Veličković i Bore Terzića, a ovaj video snimak preti da pokori Jutjub trending listu!

Zbog Terzinog ponšanja i izjava, Milica rešava da Terzu ne upisuje kao oca svog deteta, već da će biti NN, što pokreće nove teme i nove probleme u njihovom odnosu. Sinoć, došlo je do suočavanja Terze i Milice, kada je on u govornici razgovarao sa njom. Naime, on se javio na telefon, te je upitao "Kako si?", na šta je Milica počela da ga urniše uvredama, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ovaj video snimak postao je viralan na društvenim mrežama, a koliko je ovo nacija čekala da vidi, govore i brojke. Naime, ovaj snimak završio je na sedmom mestu Jutjub trending liste i preti da totalno pokori trending listu.

Autor: Nikola Žugić