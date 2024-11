Sofija Janićijević progovorila o tužbi svoje majke Brankice, pa izrekla sumnju u Terzine emocije: Sluti da i dalje voli Milicu?! (VIDEO)

Progovorila konačno!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Sofija Janićijević progovorila je o tužbi svoje majke Brankice, te je otkrila da je njena mama ipak jako smirena žena i da joj nije shvatljivo zbog čega je tužila Milicu.

- Kako se ti osećaš nakon što si čula da je tvoja majka prijavila Milicu Veličković? - upitao je Darko.

- Moja majka je jako stabilna žena, ne mogu ni da predpostavim šta se desilo da ona prijavi Milicu, ali sigurno je nešto veliko čim se ona odlučila na ovaj korak - rekla je Sofija.

- Sad si me zbunila potpuno zbog svoje kontradiktornosti. Jutros si rekla Terzi da je tvoja majka otresita, drska, britka na jeziku, a sada govoriš da je staložena i mirna - rekao je Darko.

- Da, da, ali ne u ovakvim situacijama. Iako sam njeno dete, ona bi stala na stranu pravde. Ne bi išla meni uz dlaku, nego bi me okrivila. Mi smo prošli sve i svašta u životu, iako do sada nije nikoga prijavila, onda se nešto veliko desilo - rekla je Sofija.

- U kom pravcu ti idu misli? - upitao je Darko.

- Ne znam, ne mogu ni da predpostavim - rekla je Sofija.

- Zbog čega si zabranila Terzi da plače za detetom? - upitao je Darko.

- On krene da plače na žurki od tri i non stop plače. Meni su sve pesme koje on posvećuje nekako ljubavno, nisam ga baš pitala zašto plačeš za deteta - rekla je Sofija.

- Mi napolju ne gledamo klipove, pratimo vas 24 sata dnevno. Ti si pred Dačom ponovila šta imaš da plačeš za detetom, pa te Dača udario po ruci i skrenuo ti pažnju da to nije lepo što pričaš - rekao je Darko.

- Mi smo već dva meseca u vezi, on prethodnih mesec dana nije plakao uopšte. Ja sada ne znam pravu istinu zbog čega on plače. Postoji sumnja da se kaje što je sa mnom u vezi, zato mislim da plače - rekla je Sofija.

- Kako se bliži taj porođaj, meni je sve teže i teže - rekao je Terza.

- Šta tebi Sofija budi sumnju vezano za to plakanje? - upitao je Darko.

- Neka plače, ne mogu da mu zabranim niti hoću. Ako malo više popije, čula sam kada je rekao dok je bio pijan da bi pobegao odavde, da bi otišao tačno ispred Miličine zgrade. Ja ne znam šta on može da misli do kraja večeri, zato sam mu rekla da ne mogu da pređem preko ovog jer ja ne znam šta mene može da očekuje za dva sata. Sve smo ovo uradili iz ljubavi, ali u nekim rečenicama njegovim izgleda mi kao da se kaje što je ušao sa mnom u vezu - rekla je Sofija.



Autor: N.P.