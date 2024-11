ŠOK! Sofija planira da ona i Terza čuvaju njegovo i Miličino dete, evo kada i koliko puta nedeljno! (VIDEO)

Šokirala sve!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijevć koja je priznala da planira da ona i Borislav Terzić Terza tri dana nedeljno čuvaju njegovo dete, te je sve prisutne ostavila u šoku.

- Ja sam plakao zbog Sofije, zbog Milice što sam joj sve to priredio, plačem zbog detete, plačem zbog svega što će slediti i zbog svih tih stvari. Žao mi je što sam povredio Milicu, žao mi je što sam ovakav ološ ispao i zbog toga negde plačem. Svaka pesma me pogodi, ovaj prostor isto, dete, sve mi je u glavi. Sve mi se skupilo, na sto strana mi je glava - rekao je Terza.

- Ja nisam monstrum, pa da mu zabranim da plače zbog deteta. Sa mnom nikad ne razgovara do najsitnijih detalja, ako mi on objasni nešto ja nemam razloga da se ljutim, ali ako on meni kaže nije mi ništa, nešto mi je naišlo onda i ja mogu da razmišljam u više pravaca - rekla je Sofija.

- Zbog čega se on tebi ne otvara? - upitao je Terza.

- On se meni jutros otvorio, nismo pričali ni o detetu, nego o nama, o razgovoru sa Milicom, o našem odnosu ubuduće ako bude bio - rekla je Sofija.

- Rekla si Terzi da nećeš dečka koji plače za bivšom i za bivšim životom. Da li si svesna da je to dete koje je na putu njegova budućnost? - upitao je Darko.

- Nisam uopšte tako mislila, tako se naš razgovor odvija jer on popije. Ja ne verujem da sam jutros išta pogrešila kad smo pričali iskreno - rekla je Sofija.

- Zbog čega ti Sofija i Terza izbegavate priču o njegovim problemima o toj situaciji koja jeste delikatna? Budući da si ti rekla da sa Terzom planiraš budućnost, s druge strane on vuče neke repove prošlosti, zbog čega ne popričate konkretno? - upitao je Darko.

- On ne želi, ne kaže mi baš sve do detalja. On treba da razmišlja da li želi da mi čuvamo dete tri dana naprimer - rekla je Sofija.

- Rano je da se priča o tome. Ja ne želim da ulazim u neke detalje šta će biti i kako će biti. Možda u nekim - rekao je Terza.

