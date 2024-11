Daleko će da dogura sa ovom sponzorušom: Miljana bez zadrške urnisala Terzu i Sofiju, pa nju pecnula za misterioznog Medu! (VIDEO)

Ispljuvala ih!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala postavio je pitanja Dači Virijeviću.

- Kako komentarišeš sve ovo - pitao je Darko.

- Milica ima svo pravo da kaže šta hoće za Terzu i Sofiju, ali tako i Sofijina majka ima pravo da zaštiti svoje dete. Mnogo se loše izražavaju, to totalno šalje drugačiju sliku u narodu. Naravno da će on plakati zbog deteta i kako se bliži porođaj, on je sve nervozniji. Što se tiče tužbe, on je jasno stao na Sofijinu stranu, pa je kasnije pričao drugačije. Treba da se drugačije izražavaju, a ne da se blamiraju - rekao je Dačo.

- Miljana, šta je tvoj utisak večeri, kada govorimo o Terzinom razgovoru s Milicom - pitao je Darko.

- On je obična šimpanza i Tarzan, zabole ga ona stvar. Nije je ni pitao koje lekove pije, bitno da je ojačao svoju ljubav i više mu ne izlaze pečati. Daleko će da dogura sa ovom f*ksetinom i sponzorušom, da bi se slikala. Kakva majka, takva ćerka. Ona je s njim samo da bi pisalo u novinama o njoj. Zabole njega k za Milicu, za dete, za Sofiju - rekla je Miljana.

- Kako komentarišeš to što je Sofijina majka prijavila Milicu policiji - upitao je Darko.

- Trudna žena ide u policiju, a ovog Tarzana to ne zanima. Nadam se da mi Meda neće doći na moju adresu - rekla je Kulićeva.

Autor: Iva Stanković