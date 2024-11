Šok: Ivan ponovo pokušava da svali svoje komentarisanje Jelene i Rajačića na njih, sve vreme tvrdi da oni njega ogovaraju, a ne on njih (VIDEO)

Nerealno!

Ivan MArinković je ustao kako bi prokomentarisao izlaganje Jelene Ilić i Uroša Rajačića:

- JA ne čuh sebe da ne komentarišem njihovu vezu uopšte, ja se ne sećam da sam sa bilo kim ih komentarisao, ja se trudim maskismalno da ne komentarišem nikoga, ni Zeca, ni Sonija, ja im želim srećnu vezu, ali mi nije jasno komentarisanje mene, Oni mene provociraju, tim što mi pokat. Ona priča šta je očekivala od mene, pa joj smeta i pesma koju ja obožavam. Ja njjih niti komenmentarišem, niti me zanimimaju. ONi su sada jasnio pokazali sve, ali mi nije jasno čemu vređanje mene, JElena i ja imamo nešto od pre, ali mi on nije jasnas. Da se ovo nije desilo sa Jelenom, videli smo koliko smo se ona i ja izblamirali, pototovo ono za Aleksanndru. - rekao je Ivan.

- Pa sada pričaš o nama pola sata, sjajan čovek, sjajan otac, koji ne komentariše nikoga - dodao je Rajačić.

- Ja njih ne komentarišem niti me zanimaju - govorio je IVan.

- On sve ljude komentariše kroz Jelenu, on sve vreme priča o Jeleni i nama. On pokušava da zgadimeni Jelenu, ali to nije do njega, to je do nas - govorio je Rajačić

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.P.