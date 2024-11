Neizvesno: Odabrani započeli svoje nominacije, pa se međusobno posvađali! Tenzija rapidno raste! (VIDEO)

Haos!

Nakon što su pročitali pismo Velikog šefa, Odabrani su odmah započeli svoju nominaciju. Prvi je glasao Luka Vujović.

- S Ivanom imam najveći sukob, ali ne želim sada da ga nominujem, svakako sam to uradio prošle nedelje. Moja odluka je da nominujem Snežu. Nemam neki preteran kontakt s njom. Nema neku preteranu komunikaciju sa ljudima, a ni sa mnom. Imao sam razlog da nominujem i Sofiju, jer je zabrnila Terzi da priča sa mnom, ali je ipak moja odluka pača na Snežu - kazao je Luka.

- Ivan Marinković je prva osoba koju sam razmišljao da nominujem. Druga osoba je Saška, ne dopada mi se njen stav. Treća osoba koja mi je veoma pala u očima je Aleksandra Nikolić. Moja odluka je da nominujem Aleksandru, definitivno - kazao je Aleksandar.

- Kristina Buđevac je devojka koja ide kao neki duh po kući. Nije mi jasna njena uloga u Beloj kući. Njeno ponašanje mi nije jasno, najiskrenije. Ona mi je i sama priznala da je imala neki se*s ovde. Ako je to njena svrha ovde, onda dobro - kazao je Baki.

- Što ti nisi nominovao ljude, Luka, s kojima nisi dobar, a ne ljude s kojima ne pričaš? Koja je sad ovo fora? - upitala je Sandra.

- Nećeš ti meni da govoriš šta ću ja da radim - kazao je Luka.

- Ljudi, bolje onda nominujte ljude s kojima niste dobri, neko tek tako da glasate. Ja nominujem Aleksandru. Nominovala bih svakako između Ivana i nje, jer o njoj imam veoma loše mišljenje. Ona nije moj problem, to mora da shvati. Ja sam Ivanom imam sukob, a ne sa njom. Ona nije moja sfera interesovanja. Kad to bude shvatila, biće mnogo lakše. Užasna mi je od glave do pete - kazala je Jelena.

