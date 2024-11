MILICA VELIČKOVIĆ OTKRILA TAČAN DATUM POROĐAJA! Dok Terza uživa sa Sofijom, ona sitno broji dane do rođenja njihove ćerke: Kraljice, pametnice moja... (FOTO)

Bivša učesnica Elite Milica Veličković proživljava pravi pakao iako je u drugom stanju, jer ju je izbaranik Borislav Terzić Terza javno vara sa drugom ženom, Sofijom Janićijević, i to u rijalitiju u kojem trenutno boravi.

Nakon što je mesecima živela bajku sa svojim verenikom Terzom, nakon njegovog ulaska u trenutnu sezonu najgledanijeg rijalitija u regionu, sve se srušilo. Njegova javna nevera i veza sa Sofijom Janićijević potpuno je skrhala trudnicu, kojoj je zbog scena iz Bele kuće u jednom momentu bila i ugrožena trudnoća.Kao što su obelodanili pre Terzinog ulaska u osmu sezonu "Elite", par čeka devojčicu.

Milica je putem svog Instagram storija obelodanila tačan datum kada će naslednica doći na svet, stavivši tajmer koji odbrojava dane do termina.Usmeravajući se prema njemu, dolazi se do zaključka da je termin četvrtog januara.Uz to, Milica je napisala:"Volim te kraljice, pametnice moja".

