Zbog njega doživljavam sajber nasilje: Anja Todorović se oglasila za Pink.rs posle izjava novog učesnika Elite Andreja Savkovića! Šok!

Sinoćni ulazak Andreja Savkovića u Elitu, i iznošenje detalja iz veze njega i Anje Todorović izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, a evo šta kaže ona na sve to:

Novi učesnik "Elite 8" koji je sinoć stigao u belu kuću je tik toker Andrej Savković. On se odmah u studiu kod Darka Tansijevića i Joce Novinara dotakao teme svoje bivše devojke i bivše učesnice "Zadruge" Anje Todorović. Tom prilikom izneo je sav prljav veš o njoj i njihovoj vezi, koja kako kaže sam nije dugo trajala.

Prisetimo se, Andrej je i po ulasku u belu kuću sa Ivanom Marinkovićem prokomentarisao vezu sa Anjom, i tom prilikom rekao kako ona nije devojka za vezu i da su bili zajedno samo 5-6 dana.

Sada se za Pink,rs oglasila bivša učesnica "Zadruge" i tik tokerka Anja Todorović, pa iznela šta ona misli o Andreju.

-To iz njega prica povredjen ego. Ja sam u srecnoj vezi, zaista ne bih komentarisala nekoga ko je zavrsena prica. Zao mi je što sam nekome takvom dala na značaju. Od doticne osobe sam dozivela veliku kolicinu sajber naselja i od sinoc se znatno povecalo. Ja njega i njegovu porodicu necu vredjati. Jedino što imam da kazem da ovaj njegov postupak nije postupak muskarca. A on ako nastavi mene da maltretira i spominje u negativnom kontekstu postoje drzavne ustanove koje ce se pozabaviti tim stvarima i to je to - rekla je Anja.

Jasno nam je i ako je kratka, njihova veza nije bila ni malo mirna. Da li će se peckanja i potkačivanja između njih nastaviti, ostaje nam da ispratimo.

Autor: K.Kelava