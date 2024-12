Nisu dopustili sebi da te upoznaju: Luka otkrio da mu je drago što učesnici vide Enu u boljem svetlu, pa nju ishvalio kao nikad do sad! (VIDEO)

Uvek će biti uz nju!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati da li će u izolaciju poslati Enu Čolić ili Jovana Pejića Peju. Na redu za nominovanje je Luka Vujović.

- Peja je neko s kim do sad nisam imao nikakav sukob, otpočetka smo imali korektan odnos. Sad smo se i zbližili, imali smo razgovore o dešavanjima u kući. Rekao sam ti da ne možeš ove devojčice da porediš sa Enom. Itekako si vaspitan i dečko na mestu. Par puta si Enu nenamerno uvredio i to sam ti zamerio. Odmah si bio svestan toga i to mi se dopalo. Hteo si da vidiš celu situaciju, a sad sam siguran da imaš lepo mišljenje o Eni - rekao je Luka.

- Mnogo mi je drago da ljudi više nemaju to mišljenje o tebi, kao na početku. Ljudi su te nazivali najodvratnijim imenima, iako si majka. Nisu dopustili sebi da te upoznaju. Ima osoba koje su itekako iznosile laži o tebi, to ne podržavam i neću sedeti više s njima. Tebe baš poštujem i kad sam bio napolju, video sam da si pravi prijatelj. Podržaću te uvek za Peju, primetio sam da si svoje emocije dala njemu. Treba da budeš ponosna na sebe. Poslaću Peju, ostaviću Enu - kazao je Luka.

Autor: Iva Stanković