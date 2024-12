Haos za stolom! Mića očitao lekciju Eni o ponašanju i rečima koje izgovara, potkačio je za Maju Marinković i Poršelinu (VIDEO)

Rasulo!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja sam kao mali verovao u ljubav Romea i Julije. Mislim da su pristici spolja više uticali na sve, nego oni sami. Kada je Ena bila dobra, Jovan nije hteo da bude s njom, kada je Ena uradila sve loše, on je ušao u vezu s njom. Nisam ja rekao da ja to ne podržavam ili da verujem ili ne verujem. Peja je neko ko je odrastao u eri društvenih mreža, mislim da još nije iskazao tu svoju drskost, jako je drzak, vidim to po njemu. Matematičar je u tim stvarima, što je dobro za njega. On je neko ko nikome ne veruje, mlad je, a ima vrlo realne procene neke stvari i to njegovo strpljenje ga spasi od te drskosti. Ja sam mu rekao da njemu ovo ne treba, okej, nije me poslušao - rekao je Mića.

- Ne slušam penzionere - našalio se Peja.

- Samo je Kadra ostavljen. Možda su se mišljenja promenila, ali je odnos ostao isti. Ne bih o tome što je došlo do toga...Ena, nikada ne moj da ceniš ljude po onome odakle dolaze i ostalo, to je jako ružno. Mislim da su nominacije bile neiskrene i niko joj nije rekao istinu. Bio sam protiv njene veze i njenog ponašanja, da ne treba da vređa ljude na taj i taj način. Ona je neko ko, Karić je to divno rekao, ti se možeš kupiti za fine reči.Ti ne gledaš osobu generalno, nego kakva je prema tebi - rekla je Ena.

- Slađa je ovde napadana kao neka...Najlakše po Slađi, kao nije iskren prijatelj, a nju su prvi izdali ovde iz prethodnih sezona - rekla je Ena.

- Lično ti je Maja dobra drugarica. Slađa je prodala svakoga, a ona ti odgovara što brani tvoje interese - rekao je Mića.

- Najlakše je na mene jer opraštam kao pet sveštenika - rekla je Slađa.

- Ja moje prijatelje i kritikujem i branim. Oprost nije mana, to je dobra stvar kod čoveka, kada se ne bi praštalo, niko ni sa kim ne bi pričao. Ja ne mogu da podržim tu naglu ljubav, ne mogu! Šaljem Enu, ostavljam Peju - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić