Biće šutka vrlo brzo: Osman i Ermina opleli po Terzi, ubeđeni da nije svestan šta je izgubio, a evo da li ga je poljuljao razgovor sa Milicom (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje, voditelj Joca Novinar je razgovarao sa ocem aktuelnog učesnika Elite Stefana Karića, Osmanom Karićem.

U toku emisije Osman i Emrina su komentarisali poziv koji su imali Milica Večiković i Bora Terzić Terza:

- Terza se iznenadio, on neće biti dugo svestan šta je uradio. Iskreno on se zaljubio maksimalno, ali za vezu njega i Sofije nema nade. Ona njega koristi. Meni više deluje da se on potresao najviše zbog dugova, a mislim da će se opametiti kada vidi dete, tek tada. To će njemu biti udarac za sve - rekao je Osman, pa se osvrnuo na Sofiju:

- Mnoge devojke traže kadar, a ona pogotovo, kupiće ona nekretninu, a biće ozbljna šutka Terzi.

Nakon toga je Ermina dala svoj sud o pozivu:

- Moram da kažem da ni Milica nije znala da će biti poziv, devojka je trudna, a šta god da je ona rekla, rrekla je iskreno - rekla je Ermina pa je dodala:

- Terza je debil, on je ograničen. Nije on zaljubljen u Sofiju, njemu je ona trofej jer su je svi komentarisali kao top ribu, ali ona nije ni to.. Milica je i lepša i iskrenija - dodala je Ermina.

Autor: N.B.