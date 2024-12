Dali sud o ljubavnim parovima: Osman i Ermina udruženim snagama opleli po Anđeli, pa se opkladili zbog njih dvoje (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje, voditelj Joca Novinar je razgovarao sa ocem aktuelnog učesnika Elite Stefana Karića, Osmanom Karićem.

Osman se osvrnuo na ljubavni trougao koji je započeo još prošle sezone najgledanije rijalitija "Elita" kada je Jelena Ilić prevarila svog supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem, što je rezultiralo i krahom njihovog braka.

Taman kada su mnogi pomislili da može doći do pomirenja bivših supružnika, nakon što su se ponovo zbližili ove sezone, došlo je do naglog preokrete, a Jelena i Uroš su konačno ušli u vezu.

- Ne znam šta će tu biti, možda se Ivan primio da će biti sa ovom malom Aleksandom, ali vidim da ga je i tu izdu**o. Tu najbolje prolazi Uroš, leti sa jednog cveta na drugi, kao pčelica Maja je, a ovu situaciju je baš pikirao. Video je da je Jelena tema i uz nju video sebe kao glavnu temu za crnim stolom -rekao je Karić.

Karić je dodao da ne veruje ni u ljubav Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Ovo što Ena radi sa malim Pejom mi se isto ne dopada, igra se sa njim. ona uporno traži neke mlađe likove sa kojima može da manipuliše, jer sa starijima to ne može da se desi, tako da joj je sa njim najlakše. Što se tiče Peje, on je mlada krv, pokušaće sigurno da ima nešto više sa njom. Ona će da ga izbegava koliko bude mogla, a kada vidi da on preteruje doći će do svađe. Ona je sama rekla da neće imati intimne odnose u rijalitiju -rekao je Karić.

- Mnoge su tako rekle, pa šta je bilo -rekla je Ermina nakon čega su se Osman i ona opkladili da li će ipak doći do intimnog odnosa njih dvoje.

Osman se dotakao i najpopularnijeg para ove sezone, a to su svakako Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- Ne bih da se zameram njihovim fan grupama, ali mislim da je Gastoz odigrao ono što je hteo. Ispao je džentlmen u svemu, lepo joj je prišao i osvojio srce. Vidimo da je ona sve više zaljubljena u njega, on sada mnogo manje. Mislim da će Anđela uskoro pokazati svu svoju posesivnost koju je pokazivala i ranije, to će već da krene da se dešava u narednim danima, samo gledajte i pratite. Prosto će ga ugušiti sa takvim ponašanjem-rekao je Karić.

- Ja mislim da Anđela igra ozbiljnu igru, to sam već rekla. Ja ne želim da u rijalitiju bude sve mirno zato navijam da dođe do haosa, da ga ona uhodi, on beži i slično. Ja Gastoza gotivim, ali i on je sujetna osoba, to vidim poslednjih par dana -dodala je Ermina.

Osman Karić je za sam kraj otkrio da li se nešto desilo između Stefana Karića i Anđele Đuričić kao što se komentarisalo.

- Ja nisam bio tamo, mogu samo da pretpostavljam. oni su oboje demantovali da su bili zajedno, ali istina je da su zajedno došli na rođendan Filipa Cara, a zajedno su i otišli sa njega. Jedino što još mogu da kažem, to je da Anđela nikaad nije bila u ovoj kući -rekao je Osman.

Autor: Iva Besarabić