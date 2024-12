Napao je Anđelu, a mene ukanalio: Sofija promenila ploču, nije spremna za pomirenje sa Terzom! (VIDEO)

U nerođeno dete joj se zakleo da će se promeniti, ali ona i dalje ima sumnje!

Sofija Janićijević ipak je odlučila da ne spava u hotelu sa Borislavom Terzićem Terzom, pa je pozvala Teodoru Delić i Sandru Obradović kako bi sa posavetovala i otkrila zbog čega još nije spremna da se zvanično pomiri sa njim.

- Legli smo zajedno, a to ide ka pomirenju. Ne mogu da se pomirim sa njim, mislim da će opet da uradi nešto jer se on ne kontroliše. Zakleo mi se da neće, a šta ako bude opet? Onda moja reč nema težinu. Ako opet uradi reći će da sam i prošli put rekla, pa porekla. Jutros me je zamolio da budemo zajedno i naravno da hoću kad mu nije dobro. Ležali smo, grlili smo se, a to je korak do pomirenja - govorila je Sofija.

- Je l' si ti sigurna? Pusti malo vreme - rekla je Teodora.

- To može da traje mesec dana, možda do kraja učešća. Ja sam mu rekla da se promeni, a on je najgore napao Anđelu i rekao joj sve i svašta, a ukanalio je mene i njega najgore. Rekao joj je sve najgore iz one sezone u kojoj je bila. Oni mene nikad nisu provukli jer sam ja sa Anđelom i Gastozom ekstra. Ja ne želim da dočekam Božić i da ne pričam ni sa kim i to ne mojom krivicom. Meni ovde niko ništa ne radi. On se meni zakleo u nerođeno dete. Predložila sam mu dve varijante da ne pričamo, pa da vidimo kako i šta jer možda možemo jedno bez drugog. Druga varijatna je da se promeni. Odlučili smo se da nemao komunikaciju i da radi kako misli - nastavila je Janićijevićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić