Snajku nemam: Zlata Petrović iskreno o učešću sina Peje u Eliti, otkrila šta misli o Eni Čolić! (VIDEO)

Njeno mišljenje su svi čekali da čuju!

U toku je emisija "Izbacivanje", a voditeljka Ivana Šopić u sutudiju ugostila je pevačicu Zlatu Petrović, Milan drug Aleksandre Nikolić, Saškina drugarica Ana Radovanović i devojka Đorđa Adžića Marija.

- Zlato, toliko smo čekali da sedneš i kažeš svoje mišljenje. Odmah ću da te pitam da li ćeš biti otvorena i koliko ćeš iskreno da komentarišeš novu snajku? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam iskrena i transparentna i volim ljude koji to čine, tako da mnogo ću biti iskrena - rekla je Zlata.

Marija devojka Đorđa Adžića otkrila je zbog čega se on povukao tokom svog učešća.

- Iskreno, ne verujem da se povukao zbog mene. On je oduvek to želeo i ovo mu je bio životni san. On zna šta mu je u glavi, ne bih zalazila dalje - rekla je ona.

- Zlato, toliko se spekulisalo da li podržavaš i da li si zadovoljna Pejinim učešćem, ajde da te otvoreno pitam da li je ovo tvoje dete kakvo je kod kuće? - upitala je Ivana Šopić.

- Verujem da svaka majka kakav god da joj je sin, majka je majka, a što se tiče pitanja mi smo u sedam dana rešili da on uđe. Sa srećom je otišao tamo i moj Jovan je za sad kao kod kuće. Ništa nisam iznenađena. Neverovatno je koliko poznajem svoje dete, njegov ton kad me nazove iz grada znam kojim tonom je rekao, pogled mu znam. Nekad ostanem do šest ujutru, ni danas nisam mogla da odolim da ne dođem. Uvek sam volela da ide sa mom gde god da odlazim i da vidi ono što se prebacuje na mreže. Shvatio je na delu šta je istina, tako da nisam se plašila - govorio je ona.

- Da li postoi greška od koje strahuješ da će da napravi? - upitala je voditelja.

- Ja ne znam da li ću sad da padnem, život nije predvidiv. Mislim da ga Peja i ja sad upoznajemo više od onoga što je u privatnom životu, a i on sebe. Ni za šta ne mogu da kažem, svašta može da se desi. Drago mi je što je ušao, on od svoje 18 godine radi, a nije morao što se tiče novca. On kod kuće nikad nije oprao jednu šolju - rekla je Zlata Petrović.

- Je l' podržavaš Enu? Kako ti se dopada kao snajka? - pitala je Ivana.

- Snajku nemam, kad jednog dana bude bilo to je snajka. Što se tiče Ene samo neko ko je ljubomoran može da kaže da nije lepa. Ona je prelepa, preharizmatična. U njoj vidim nešto kao kad sam ja bila mlada - odgovorila je Zlata.

