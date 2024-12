Ajde da vidimo da li mogu da smirim lava: Sofija progovorila o raskidu sa Terzom, pa se obratila mami povodom prijave Milice Veličković (VIDEO)

Odlučila da ga stavi na test!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o turbulencijama koje ima u vezi sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Što sekiraš Terzu? - pitao je Darko na samom početku razgovora.

- Ne sekiram ja njega, on sekira mene. Mi smo juče pričali u hotelu imali smo plan A da on promeni svoje ponašanje i plan B da ne pričamo. Prvo je rekao plan A, ali je posumnjao u sebe, pa je rekao plan B. Ja kad sam najviše bila ljuta prišla sam mu kad sam videla da mu nije dobro i uvek ću. Nije prirodno da mi nemamo komunikaciju, ja sam mu se obratila pre par minuta i pogledam da vidim gde je. On se glupira, umestas da pristane na sve što mu kažem. Treba da se ne ponavlja vređanje mene, da mi raskida na svaka dva sata - govorila je Sofija.

- Koliko ćeš da mučiš čoveka? - pitao je Darko.

- Neka ga. Nije mi se dopala svađa sa Anđelom, ja sam to delom prošla i to bi bilo kao da dođem ovde za dva godine, budem normalna i neko mi kaže svašta. Ša je to već provukao, Ivan isto, zašto i on? Šta mu je to smetnja? Sukob između muškaraca treba da bude takav, ali prema devojci ne treba tako da se ponaša. To za mene nije pravi muškarac. Svi mi kažu da je isto ovo radio i prošle godine, njegovi bliski ljudi i kažu da je on takav. Ajde da vidimo da li ja tog lava mogu da smirim - govorila je Janićijevićeva.

- Koliko si se ti promenila? - dodao je voditelj.

- Postala sam tolerantna, ovakve stvari nisam tolerisala. Uvreda može jednom da se desi, drugi put ne. Ovde je možda i zbog prostora, ne mogu da glumim jer smo zajedno i moram da budem uz njega. Ako neke stvari izlaze iz kontrole moram da mu dam do znanja. Meni se sve dopada kod njega, on na početku veze nije imao ovakve ispade. Malo je flertovao utorkom, ali je to promenio. Nije se dešavalo da mu padne na pamet da me ostavi, a mislim da je zto njegova nemoć. Zašto bih ja njega ostavila? Nema potrebe za tim. Kod mene se ništa nije promenilo i smanjilo, samo ide na više - pričala je ona.

- Želim da se obratim porodici i da kažem mami da mi je žao šta god da je bilo za tu prijavu. Žao mi je što je došlo do toga da se obe strane nalaze na tom mestu i da ima neki razlog - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić