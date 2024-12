Laž je nešto što najviše prezirem: Sandra obelodanila šok detalje o Ivanu i Aleks, pa otvorila karte o odnosu sa Lukom! (VIDEO)

Jednim odgovorom rekla sve!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Sandrom Obradović i krahu njenog prijateljstva sa Aleksandrom Nikolić i odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Nije da je pukla tikva, ali joj više ne verujem. Radi stvari koje je rekla da neće da radi, opet komunicira sa Ivanom. Imam problem što me laže o odnosu sa Ivanom, videla sam na Bakijevom rođendanu da ima komunikaciju. Ja sam njoj rekla ako je to njene sreća neka ne ispadne da je uslovljavamo. Ne može da očekuje da ćemo da sedimo sa njima i pijemo kafe. Mislim da se ona plaši osude i da zato ne želi da prizna. Videla sam da joj je danas stavio kafu u izolaciju, sinoć joj je i odneo stvari. Ona stalno menja mišljenje i jako je brzopleta, ne ramišlja kakve posledice to ostavlja - govorila je Sandra.

- Da li ti se kvari slika o njoj? - upitao je Darko Tanasijević.

- Laž je nešto što najviše prezim. Ona da dođe i kaže da joj se iskreno dopada Ivan sve bi bilo u redu. Ne znam šta se dešava sa njom i ne znam šta da mislim i kažem - rekla je Sandra.

- Šta ćeš da mi kažeš ako pitam za tvoj i Lukin odnos? - upitao je voditelj.

- To je njegov odnos. Bili smo prisniji pre diskvalifikacije, treba da usporimo taj odnos. On stalno govori da ga sputavam, neka ide onda da landara i mozak na ispašu da dođe sebi. On lako skoči za šta god da mu kažem. Danas je sve bilo normalno nisu smo nijednom posvađali, kao da mu fali da se svađa sa mnom - pričala je ona.

- Kad ti je sa njim bilo lepše pre diskvalifikacije ili sad? - upitao je Darko.

- Sad je ispravnije, ali je pre bilo lepše. Slažem se da ovako treba da bude za sada. Trenutno ništa ne priželjkujem, možda će nešto da se promeni za dva ili tri meseca - odgovorila je Sandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić