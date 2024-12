Zlo je rodilo zlo: Uroš nikad surovije opleo po Terzi, Sofiji i njenoj mami Brankici! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Urošem Stanićem o aktuelnim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Kakav je Terza? - pitao je Darko.

- On je jedno zlo i odron, najlošija osoba. Njegovi postupci, ponašanje prema trudnici i meni koji sam ga osudio i izneo svoje mišljenje. Meni je to dno dna. Svi isto misle i Mića, Karić i Kačavenda, ali niko nema herca da kaže i osudi njegovo ponašanje kako treba. Ja sam uz Milicu, imam solidarnost sa trudnicom. Svi pokušavaju da operu i svale na Milicu njihovo nedelo. Družili smo se i krivo mi je što ima pritisak, ima rizičnu trudnoću i jure je kamatši. Kakva majka, takva ćerka, zlo je rodilo zlo. Šta god Milica radila ima pravo, treba da ih zgazi kao bubašvabe. Ona mora da gleda kako se njen bivši verenik čereči, kako je omlovažava, a za trudnoću je rekao da je propast. To nije muškarac nego velika p*čka. Sofija pominje dete, ruga se veridbi. Njoj je bitna samo priča i kadar, to je jedna sponzoruša koju samo zasnima keš, ali razočaraće se kad otvori njegov novčanik jer tamo može da vidi samo prašinu. Njen Meda može da me poljubi u d*pe, kao i njen tata. Uvek ću biti uz Milicu - govorio je on.

- Kako komentarišeš to što je pukla tikva između Kačavende i Terze? - pitao je Darko.

- Očekivao sam da će Đedović da utiče. Njoj je proradila mržnja prema Milici, pa joj to nije dalo za pravo da bude realna i sad pokušava da ispravi situacija - rekao je Uroš, a onda prokomentarisao odnos Munje i Slađe:

- Munja ide od sa cveta na cvet, kao pčelica, ali bodlja ne zna da ubode. To je propast i smešna priča. Tri meseca pravila haos oko Naje, sad ga nema, pa nema ni suza. Treba da se sprda do kraja, a ne da se blamira sa muljavim Munjezom. On je zla osoba koja seje mržnju - govorio je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić