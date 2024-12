Njen komentar se čekao!

Uroš Stanić sinoć je upao u žestok konflikt sa Borislavom Terzićem Terzom, te je to posle eskaliralo i u sukob sa Sofijom Janićijević. Terza je pokušao da nasrne na Uroša i Sofija mu je uputila gnusne uvrede, na šta je Stanić uzvratio polivanjem jogurtom. Stoga, Pink.rs je stupio u kontakt sa Uroševom majkom, Tatjanom, kako bi dala sud o celokupnoj situaciji.

Prvo se dotakla sukoba sa Terzom i Sofijom, za koje nije imala reči hvale.

- Uroš ne treba da se meša Sofiji i Terzi, svako ima pravo da živi kako hoće. Uroš je mlad i nije lukav, ide glavom kroz zid. Družio se sa Milicom letos, zato ga to sve boli. To je odlika pravog prijatelja. Oni svi imaju neku korist, na primer za budžete, Uroš će uvek dobiti najmanji, naravno. On se bori za nekog, ako mu je prijatelj. Njega su isto polivali, ali ne treba da bude i on takav, nego bolji. Ne treba se spuštati na nivo loših ljudi, kao što je Sofija. Ne pridajem značaju to što ona misli. Nijedna normalna ne bi uradila ovo što je ona, kao ljubav za dva dana. Kao balavci od 15 godina. Meni je žao Milice, Terza nije ispao čovek prema njoj. Uroš bi trebalo da se malo povuče, ali boli ga sve to - rekla je Tatjana.

Prokomentarisala je i sad već, Uroševo bivše prijateljstvo sa Aneli Ahmić.

- Nisam htela da se mešam letos, ali nisam bila za to druženje. On je sam tako odlučio, ali nije zaslužio tu kaznu. Ona i njena majka su proračunate, vređale su ga i to nije u redu. Mislim da bi Uroš trebalo da završi to zauvek, jer ona je samo gledala neku korist - nastavila je ona.

Za kraj, spomenula je i odnos svog sina i Anđele Đuričić.

- Ona se malo družila s njim, sve dok nije pucala na visoko, odnosno na Gastoza. Posle je postala drska i ružno se ponela prema njemu. Tu nema nikakvog prijateljstva - završila je Tatjana.

Da li će se strasti između Uroša, Sofije i Terze smiriti, na nama je da saznamo kroz ''Elitu 8''.

Autor: Iva Stanković