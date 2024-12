Hvala ti od srca što si mi devojka: Gastoz naveo Anđelu kao osobu koja najviše brine o drugima, ona se istopila na njegove reči! (VIDEO)

Oduševio ju je!

U toku je Anketa, a učesnici biraju osobu koja najviše brine o drugima i njihovim osećanjima. Aneli Ahmić prva je na redu.

- To je Karić, uvek si me pitao kako sam i mislim da si jako osećajna osoba. Uvek si tu za druge. Luke me uvek isto pita kako sam i uvek je bio uz mene. Bebica isto, naravno - rekla je Aneli.

- Anđela je meni broj jedan, ona kako brine za svog muškarca, to je za poželeti. Imaš razloge za svoje ponašanje i pokušavaš da mi ih usadiš. U pravu si uvek. Hvala ti od srca što si mi najosećajnija osoba, a pre svega devojka. Druga osoba je Kačavenda. Kačavenda je uvek tu za ankete o davanju, brine o meni uvek. Mi smo i dalje jedna mala, slatka porodičica. Treće mesto je Keti - rekao je Gastoz.

- Na prvom mestu je Mića, mogu da mu se uvek obratim. Drugo mesto Kačavenda, stvarno si tu za sve što mi treba. Broj tri je Raško - rekao je Karić.

- Marko broj jedan, Stefan i Gastoz - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković