Nadam se da će biti moja kuma: Slađa vinula Milenu u nebesa, pa se izvinila Eni zbog svega što joj je u prošlosti izrekla! (VIDEO)

Učesnci Elite danas biraju osobu koja najviše brine o tuđim osećanjima i drugim ljudima.

- Na prvom mestu je Anđela Đuričić. Na drugom mestu je Sandra, a treće mesto dele Sofija i Sneža - kazala je Ana Spasojević.

- Ja bih naveo par devojaka koje su uz mene. Kristina. Džordi i Ana Spasoejvić. Što se tiče muškaraca Mića, Karić i Munjez - istakao je Đole.

- Na prvom mestu je Milena. Bila je tu uz mene kad mi je bilo najteže. Ova sezona je počela nestabilno, kada sam ja u pitanju, puno sam plakala, ali je to sada iza mene. Nadam se da ćeš biti moja kuma. Ena je druga osoba. Jako mi je žao jer sam imala loše mišljenje o njoj - kazala je Slađa.

- Na prvom mestu je Gruja. Pored njega osećam spokoj i mir. Ana i Korda su na drugom mestu. Slađa je na trećem mestu - istakla je Mimas.

- Mateja je na prvom mestu. On je osoba koja ne ističe to da brine o tuđim osećanjima, ali je tako. Mrvica i Aleksandra su veoma osećajne. One su moje drugarice koje veoma volim i cenim. Moram da spomenem Kordu kog jako cenim, pokaza je da je veliki čovek. Sofija je jako dobar čovek, nju moram da navedem - kazao je Gruja.

