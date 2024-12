Ovo je cela nacija čekala: Milica Veličković otkrila kako će proteći njen prvi susret sa Sofijom i Terzom nakon njegove javne preljube u Eliti! (VIDEO)

Spremnija nego ikad!

Milica Veličković sa voditeljem Darkom Tanasijevićem rešila je da progovorio o svojim osećanjima nakon svega što je proživela kroz ova dva meseca. Milica je priznala kako će večeras proteći susret sa Sofijom i Terzom, a šta je još rekla, pročitajte u nastavku teksta.

- Da li te je kontaktirao iko iz Terzine porodice danas?- upitao je Darko.

- Ne oni verovatno moraju da pošalju Telegram, nemjau oni mene šta da kontaktiraju. Sad će da bude evo je ulazi zbog para, jedva je čekala. Meni je ova priča super došla da uzmem pare, ali da sam mogla da biram da ne uđem, ja ne bih ušla. Nikad se ne zna, čovek ostavi trudnu verenicu posle tri dana - rekla je Milica.

- Da li te povređuje kada pojedinci kažu da si mogla da očekuješ da će Terza to uraditi? - upitao je Darko.

- Nisu realni, smešni su njihovi komentari. Sa par osoba ću komunicirati, neki će biti sigurno tu zbog kadra. Tu je četvoro ljudi komentarisalo realno, to su Miljana, Aneli, Uroš, Bebica, Karić i Kadrić, tu je većina ljudi s kojima nisam u dobrim odnosima - rekla je Milica.

- Kako će izgledati tvoj prvi susret sa Sofijom? Da li ćeš joj pružiti ruku ili će to biti spontatno? - upitao je Darko.

- Ja nikome neću pružiti ruku, sve će biti spontanto. U kući kruži tetovitis, to je ono Tetovo. Svi kažu donekle ti nije ona kriva, ali meni jeste. Kako može da bude s nekim ako zna da on čeka dete. Ne znam kako će to izgledati, ali samo se molim Bogu da bude što manje uvreda sa moje strane - rekla je Milica.

- Kako misliš da će proteći susret između vas? - upitao je Darko.

- Mislim da će mnogi popadati u nesvest, ali večeras ću biti blaga. Danas sam došla povodom mesečnice, moram ja dosta sa drugim ljudima da prokumuniciram - rekla je Milica.

- Kako ti se čine Teodora Delić i Danijel Dujković Munjez? - upitao je Darko.

- Teodora Delić mi je blam, kao i Munjez. Ta kosmička ljubav između NN i vernice mi je smešna - rekla je Milica.

Autor: N.P.