Bez zadrške!

Milica Veličković nastavila je razgovor sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je otkrila kako se oseća pred sam ulazak u Elitu.

- Sa čije strane ti ne deluje da nije iskreno, kao što si rekla? - upitao je Darko.

- Takmičari misle da je ona iskrenija od njega, jer ne čuju šta ona priča sa strane. Sa njegove strane vidim isto ponašanje, kao prema meni. On ne voli nikog. Rekao joj je:''sahranio svoje najdraže, ako te ne volim'' Kakva je to sramota od čoveka?! On se kune u svoje nerođeno dete. Želim mu da ide u Antaliju, ali će pre u Albaniju, jer znamo šta njegova devojka voli - odgovorila je Milica.

- Šta misliš da je razlog njegovog stresa? - upitao je Darko.

- Taj Meda čuveni. Njega zanima ko je taj Meda. Priče koje on priča su gupost - kazala je Milica.

- Koliko te boli kad se on kune u nerođeno dete, kako bi dokazao neke stvari o kojima priča? - upitao je Darko.

- Bolesno, morbidno. Ne znam šta da kažem za takvu osobu - istakla je Milica.

- Terza je rekao da je osetio neku vrstu olakšanja, nako što se čuo sa tobom - kazao je Darko.

- Sve što je rekao je čista glupost. On je predstavio učesnicima kao da je sve to lagano i pitko. On je čovek koji je sam potencirao da me oženi, a pre toga veri. Što je to radio, ako me ne voli? Ja sam ostala u šoku jer je posle toga zapeo da uđe u rijaliti, ali jasno je da je njemu samo do marketinga stalo. On je dete napravio zbog marketinga - kazala je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.