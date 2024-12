Koga nije sramota neka pogleda stomak: Milica razvezala jezik, zbog brutalnih reči o Sofiji i Terzi nastao muk! (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

Trudna Milica Veličković žestekim rečima rešetala je takmičare "Elite" koji su podržavali ljubav Sofija Janićijević i Borislava Terza Terze.

- Ivane, operan si za vek i vekova, nikad niko neće moći da ti kaže da si loš otac. Ti možeš da napišeš roman kako biti dobar otac. Više je ovde žalio Stefan Karić za mojom bebom, nego ostali. Ne znam što sad spuštaju gavu, kad sam ja verenica od 10 dana. Klip gde se komentariše da je plakao za detetom, a onda je dača udari po ruci. Neverovatno da je to Karić uočio, sram vas bilo. Imate li neka pitanja za mene? Nekim je maca pojela jezik - govorila je Milica.

- Što si bila u policiji? - pitao je Ivan.

- Odmah da pričamo o tome? - rekla je ona.

- Terzi si rekla za lekove, rekao je da nije razumeo. Da li ti piješ lekove? - upitao je Đedović.

- Miljana je njemu lepo objasnila, taj razgovor vam nije lepo preneo. Završila sam na terpaiji jer je moj verenik kog sam poslala ovde da zaradi pare za dete, zamislite pošaljete ljubav svog života da zaradi pare, a on treći dan šalje srce i moja drugarica sve to prenosi. Ne daj Bože da ti se tako nešto desi. Kaže ona: "Nisam ljubavnica, jednom smo se poljubili pre javnog ostavljanja". Nije mene niko ostavio, ostavljeno je moje dete Nije poenta u prevari. Devojci to nije strano, rađeno je već, ali ću postepeno da pričam o medvedima i orjentalima. Što se tiče tužbe od kako da je nazovem, moje prije? Počelo je tako što je žena "Jedinstvena B" o meni počela da izjavljuje sve i svašta i priča da sam smećarka. Krenuli su da stavljaju moje klipove iz "Elite 7". Ko me zna zna kako mogu da uzvratim, a onda neko zatvori salon i glumi žrtvu. Ne mislim na salon nameštaja, to ovde njima možeš lažno da s predstavljaš - govorila je Milica.

- Evo da mi vidite stomak, ako nekog nije sramota neka me pogleda. Nisam deblja jer izabere top oca i brinete o detetu. Nemojte da mi prilazite ne želim da dobijam Tetovitis - poručila je Veličkovićeva.

Autor: A. Nikolić