Neću dati nikakav pristup detetu: Milica odlučna u nameri da Terzu skroz udalji od bebe, njemu saopštila da će se zvati onako kako ona odluči, on totalno zanemeo! (VIDEO)

Milica Veličković progovorila je o svojoj trudnoći sa učesnicima Elite, te je istakla da su veoma teški dani iza nje.

- Imala sam probleme u trudnoći, pila sam lekove. Trudnoća mi je sad dobro, sad nemam rizik od prevremenog porođaja. Dobro sam, sve je sad kako treba. Prezime je Veličković, a ime neću otkrilati. Tako će biti ne jer me je Terza prevario, nego jer se ponašao kao monstrum - rekla je Milica.

- Kakav je vaš odnos bio pre ulaska? - upitao je Karić.

- On je govorio kako se nismo videli dve nedelje, da se po dva dana nismo čuli, to nije istina. Činjenica je da smo se svađali, ali je bilo daleko od raskida, jer se promenio kad sam ostala u drugom stanju. On je grcao u suzama re nego što je ušao u rijaliti, a onda je posle tri dana krenuo da muva Sofiju. Neću dati nikakav pristup detetu - istakla je Sofija.

- Ja nemam komentar na sve ovo. Ona je sve rekla - istakao je Terza.

- Što ti sad nisi navela Ćubu kao osobu koju je sve ovo potreslo? - upitao je Peja.

- On se saoseća, ja nisam neko ko je rekao da se Ćuba nije potresao, ali je drugačiji način na koji se potresao - istakla je Milica.

