Mislim da bi dete otišlo u hraniteljsku porodicu: Milica priznala zbog čega želi da Sofija i Terza zauvek budu zajedno! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Milica Veličković pričala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić o svojoj trudnoći i osećanjima prema Borislavu Terziću Terzi.

- Znaš koliko bi me bolelo uvo za njenu Albaniju i Tetovo da ona mene nije vređala. Da li si čula šta su Mateja i Luka rekli? Neću da preterujem da ne ispadne da sam ljubomorna. Ja stvaro želim da ceo život budu zajedno, samo da mene nikad ne zove za dete - govorila je Milica.

- Priča da će da bude dobar tata, a ne može. Kačavenda pričala da ne može da se ugrozi trudnoća - dodao je Bebica.

- Ja neću moći da dojim, znaš zbog koga? Ne svetim se preko deteta, samo bih da me ne zove i zato bih da budem sa njom - nastavila je Milica.

- Je l' ti prestala emocija? - pitala je Teodora.

- Imam mržnju. Na samom početku mi je bilo jadno dete, a kad sam videla da ga boli k*rac za tebe. Boli me uvo za njega, poenta mi je samo beba. Poslednja žurka kad se to dešavalo kod kreveta, ja to ne mogu da objasnim kako izgleda. Plakala sam celu noć i celi dan, toliko me je to pogodilo. Neka se on njoj pravda, neka uživaju, ali ne možeš da zamisliš. Nikad mu ne bih zabranila dete, ali osećam se kao da bi on dete bacio se terase. Meni nešto da se desi, mislim da bi mi dete otišlo u hraniteljsku porodicu - govorila je Veličkovićeva.

Autor: A. Nikolić