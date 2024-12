Milica Veličković se prethodne noći uselila u Elitu 8.

Pred sam ulazak u Elitu, Milica je gostovala u studiju kod voditelja Darka Tanasijevića sa kojim je razgovarala o javnoj prevari njeno bivšeg verenika Bore Terzića Terze i njegovu vezu sa Sofijom Janićijević.

Na samom startu razgovor, Milica je otkrila kako se oseća i kako joj napreduje trudnoća:

- Sad je u najoljem redu. Svetovala sa se sa doktorima oko ulaska. Iskreno, sada mogu da kažem da se ne plašim svoje reakcije. Trudiću se samo da ga ne psujem. On lažno plače zbog bebe. Pitaću ga zbog čega misli da ne treba da bude N.N. otac - kazala je Milica.

- Kako reaguješ na to što što je Sofija rekla da će Terza i on čuvati vaše dete? - upitao je Darko.

- Neka naprave svoje, pa neka ga čuvaju. Oni se posle odnosa ne kupaju, neka se time bolje pozabave - kazala je Milica.

Velićkovićeva je potom otkrila da li je u kontatku sa Terzinom porodicom i da li su je zvali od kako je Terza prevario Milicu:

- Ne oni verovatno moraju da pošalju Telegram, nemaju oni mene šta da kontaktiraju. Sad će da bude evo je ulazi zbog para, jedva je čekala. Meni je ova priča super došla da uzmem pare, ali da sam mogla da biram da ne uđem, ja ne bih ušla. Nikad se ne zna, čovek ostavi trudnu verenicu posle tri dana - rekla je Milica.

- Da li te povređuje kada pojedinci kažu da si mogla da očekuješ da će Terza to uraditi? - upitao je Darko.

- Nisu realni, smešni su njihovi komentari. Sa par osoba ću komunicirati, neki će biti sigurno tu zbog kadra. Tu je četvoro ljudi komentarisalo realno, to su Miljana, Aneli, Uroš, Bebica, Karić i Kadrić, tu je većina ljudi s kojima nisam u dobrim odnosima - rekla je Milica.

Milica je potom otkrila kako će proteći njen susret sa Sofijom Janićijević:

- Ja nikome neću pružiti ruku, sve će biti spontanto. U kući kruži tetovitis, to je ono Tetovo. Svi kažu donekle ti nije ona kriva, ali meni jeste. Kako može da bude s nekim ako zna da on čeka dete. Ne znam kako će to izgledati, ali samo se molim Bogu da bude što manje uvreda sa moje strane - rekla je Milica.

Nakon toga ona je prokomentarisala ponašanje Terze u Eliti i prema Sofiji.

- Sa njegove strane vidim isto ponašanje, kao prema meni. On ne voli nikog. Rekao joj je:''sahranio svoje najdraže, ako te ne volim'' Kakva je to sramota od čoveka?! On se kune u svoje nerođeno dete. Želim mu da ide u Antaliju, ali će pre u Albaniju, jer znamo šta njegova devojka voli. Čuveni Meda je razlog njegovog stresa. Njega zanima ko je taj Meda. Priče koje on priča su gupost - kazala je Milica.

- Koliko te boli kad se on kune u nerođeno dete, kako bi dokazao neke stvari o kojima priča? - upitao je Darko.

- Bolesno, morbidno. Ne znam šta da kažem za takvu osobu - istakla je Milica.

Darko i Milica su razgovarali i o Sofijinoj mami Brankici Janićijević, koja je protiv Milice podela prijavu.

- Ništa se nije novo desilo, videla sam da je zatvorila salon. Nisam ja kriva, ćerka ti je najomraženija osoba na najgledanijoj televiziji i šta je očekivala da je pitaju: "Da li možemo da zakažemo termin?". Ja nju ne krivim. Otkad je to počelo da se dešava, kako kažu Terzići i Janićijevići, pa su nestali sa portala, iznerviralo me je što je rekla da je njena ćerka vernica, ja sam ljubomorna. Odakle je ideja tako da me komentariše? Zna se kako ja mogu da komentarišem, a retko ko može da izdrži. Ja imam u telefonu kad sam završila na storiju kod "Jedinstvene", jedinstvene su u Tetovu. To kad ja idem da radim kao animir dama, pa povedem svoju mamu da upozna momke - govorila je Milica.

- Kad pričamo o Sofijinim rečenicama, šta te je najviše živicralo? - upitao je Darko.

- Nervira me to kvarno, a to njeno konstantno mrmljanje u bradu... Veridba 10 dana, pa da me ne zna, a onda me je prepoznala kao da sam Sveta Petka koja joj je došla u snu. Mrzim lažove. Ona je moj omiljeni tip, da smo bile zajedno u rijalitiju divno bismo se slagale, takve obožavam. Namešta smicalice, gora mi je od Munje i Terze zajedno. Obožava kadar i da je u temi, ona kao nema ništa sa trudom ženom - pričala je Veličkovićeva.

Naravno Veličkovićeva je prokomentarisala i to što se Terza kune u njihovon nerođeno dete, te mu je to zamerila i nazvala ga monstrumom a potom rekla da on ni ne zna kako će se dete zvati.

Darko i Milica su se dotakli i teme kamataša koji su zvali Milicu zbog Terzinih dugova.

- Doživela sam da meni trudnoj, mojoj mami i babi kamataši dolaze na vrata, ali ja o tome nisam želela da pričam. Terzinom novac i kartica su kod mene jer je on džek, a ne jer ja čekam dete. Moraću da ga pitam na šta to liči da meni trudnoj ostavlja da vraćam kamate? On i ja moramo da razgovaramo, ali za stolom naravno, neću sigurno da pijem kafu i da me radi na palentu i lažne suze. Znaš kako će da bude večeras? On će da bude pod šokom i da krene da me proziva. Neće da plače večeras, ali za koji dan da. On će da bude u gasu da je on taj - govorila je Milica.

- Kako si reagovala kad si bila kod kuće i gledala njihov s*ksualni odnos? - pitao je Darko.

- Divno jer se ne kupaju i našli su se poivodom toga. Meni se beba vrti u stomaku, a ja gledam kako se brišu maramicama. To je bolesno, ja se sprdam, ali to je ozbiljna boleščina i ne bih nikome želela taj osećaj. Ja ne plačem, nego je morbidno. Ne znam da objasnim osećaj. Gore mi je bilo kad sam videla prvo srce da joj jse poslao, prva žurka, treći dan. Kad sam videla srca sve mi je bilo jasno šta će da se desi. Njegovi su mi pričali da to nije ništa. Sebe ne smatram glupom, samo sa Terzom. Treći dan šalje srce i oseća kosmičku ljubav. Tako je bilo sa mnom, krenuo je da me cima u karantinu. Kakva greška, kakav bih ja rijaliti igrač bila - dodala je Veličkovićeva.

Milica se nakon razgovora sa Darkom uputila u Belu kuću i zvanično se uselila u Elitu.

