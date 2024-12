Gde mu je sada porodica da se oglašava?! Majka Milice Veličković za Pink.rs o Terzi i sinoćnjem karambolu u Eliti: Sav onaj haos je čisto foliranje!

Milionski auditorijum TV Pink pratio je sinoć žestoko suočavanje trudne Milice Veličković sa bivšim verenikom, preljubnikom Borislavom Terzićem Terzom i njegovom novom izabranicom Sofijom Janićijević.

Višesatna žestoka rasprava puna tenzije milione gledalaca držala je prikovanim za male ekrane sve do jutra, a sve je pomno pratila i Danica, Miličina majka, koju smo danas pozvali kako bismo čuli njene utiske.

- Odlično se držala, stvarno, bila je stabilna i čvrsta. Jutros pred zoru sam primetila da su joj se oči napunile suzama, ali bila je stabilna - kaže Danica.

Pitali smo je kako komentariše sinoćnji haos nesuđenog zeta Terze.

- Iskreno, katastrofa. Nemam pojma, baš sam se slomila što to radi, baš mi je teško palo - ironična je bila Miličina majka i dodala:

- Mislim da se folira.

Kako kaže, nije je iznenadilo to što je Terza loptu prebacivao na Milicu i govorio o navodnim pikanterijama iz njene prošlosti.

- To je njegov manir, on to stalno radi. Radio je to od početka sezone, radio je to i prošle sezone, stalno to radi, samo da prebaci na drugog - objasnila je Danica, Miličina majka, koju smo pitali kako komentariše to što se Terzina porodica ne oglašava.

- Čudno mi je, uzme li se u obzir da su prošle godine svaki dan davali izjave, a sada ne znam što ih nema. Mene niko nije zvao, naravno - objasnila je ona.

Autor: Darko Tanasijević