Ekskluzivno: Breskvica prvi put o bratovljevoj vezi sa Enom Čolić iz Elite, evo šta je rekla (VIDEO)

Nedavno je u domaćim medijima odjeknula vest da je zanosna Ena Čolić, učesnica rijalitija "Elita", bila u emotivnoj vezi sa jedanaest godina mlađim Matejom Ignjatovićem, rođenim bratom mlade muzičke zvezde Anđele Ignjatović Breskvice, o čemu je ona sada prvi put javno progovorila.

Na pitanje da li je podržala bratovljevu vezu sa Enom Čolić, učesnicom rijalitija, pevačica je vešto izbegla da iznese konkretno mišljenje o njegovom tadašnjem izboru.

- Stvarno ništa o tome ne znam, tako da ne mogu da komentarišem, zaista. Ali, šta god da želi, to je njegova stvar - rekla je Breskvica i dodala:

- Ako imam neko mišljenje o tome, ja ću uvek da kažem svoje mišljenje, ali njegova je stvar šta će da radi, isto kao što meni niko nikad ništa nije branio, pa ni njemu niko ne može ništa da brani - izjavila je ona za Pink.

Podsetimo, jedanaest godina mlađi Ignjatović je u emisiji "Pitam za druga" na RED TV govorio o tome kako je stupio u vezu sa Čolićevom.

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje. Super, lepo nam je bilo i uklapali smo se koliko smo mogli. Nismo se blokirali, ona je mene, jer je mislila da sam nekom dao njen broj telefona. To nije istina, ali ne bih da iznosim to - rekao je Mateja nedavno.

Inače, Ena je svojevremeno bila u vezi i sa Matejom Matijevićem, koji je sada u "Eliti", a trenutno je u emotivnoj vezi sa Jovanom Pejićem Pejom, sinom Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje.

