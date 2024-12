Milica Veličković vratila Daču Virijević na fabrička podešavanja, pa iz njega uspela da izvuče sve mračne tajne Sofije! (VIDEO)

Progovorio!

Dačo Virijević porazgovarao je sa Milicom Veličković, te ga je vratila na fabrička podešavanja i osudila što je branio Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, te je on otkrio sve najmračnije tajne o Sofiji.

- Monstrumi su, to ih ovaj Dačo podržavao, pa sad zato plače - rekla je Milica.

- Ja ih nisam podržavao - rekao je Dačo.

- Jesi, isto si ti kao i oni jer si ih podržavao dok se meni dete prevrće po stomaku - rekla je Milica.

- Ja ih nisam branio - rekao je Dačo.

- Jesi, branio si ove monstrumčine - rekla je Milica.

- Ona mi je ovde bila prijatelj - rekao je Dačo.

- Koje su vam to fore? Aneli je meni drugarica, je l' ona treba da upuca deset ljudi i ja da je podržim - rekla je Milica.

- Ja sam sebe branio, nisam njih - rekao je Dačo.

- Ostani pri tome da si ih branio, nemoj kad ja dođem frkica. Dozivali su me vrlo, pa kad sam došla onda muk ovde. Vi ste tvrdili da ona treba da bude sa oženjenim čovekom i ovo danas što su kao računali godine dece, ali setiću se ne mogu sad da se setim. Ja sve što sam rekla, ja sam bila milion posto sigurna u to. Ona danas priča za one kostime, kao nek izbace, a te prepiske napolju već tri meseca. Šta vi mislite, što se Sofija ne pita ništa za to? Mama joj ujutru da izjavu da ne zna ko je Meda, a ona uveče izjavi da je Meda rođak sa mamine strane. Terzu ne interesuje ni Meda ni ovo. Blam je da ne izvede svoje dete iz porodilišta. Njega zabole za dete i zato sam ja došla, ja sam se spasila ološa. Što si Dačo branio monstrume - rekla je Milica.

- Nisam branio taj postupak - rekao je Dačo.

- Rekao si da su super, zaljubljeni - rekla je Milica.

- Nikad nisam to rekao - rekao je Dačo.

- Znaš koliko imaš klipova gde lažeš - rekla je Milica.

- Ona je meni pre dva dana rekla ko je Meda - rekao je Dačo.

- Atmir Alba je Meda? Kiki ko je? - upitala je Milica.

- Ja do skoro nisam znao ko je Meda, rekao sam da mi ne pije vodu njena priča da je rođak - rekao je Dačo.

- Je l' ti čuješ sebe? Jedan dan pričaš da je njena mama smirena žena, sad pričaš da je ni ne poznaješ. Ja napolju znam sve, Meda rođak ne postoji, poenta je u predstavljanju lažnog identiteta. Dok ona huška njega da priča o mojim trojkama i četvorkama. Ja nisam glupa, ti ne znaš kakva sam ja - rekla je Milica.

- Vidim da si top - rekao je Dačo.

- Meni je ona limunada, ja nju vratim na fabrička za sekund. Ja znam sve, je l' misliš da sam ja luda da lažem? - upitala je Milica.

- Kakve su to njene slike? - upitao je Dačo.

- Ljubi se sa nekom ženom, a njena sestra kaže da je to njena tetka. Samo skoči da je odbraniš, pa ću i tebe da vratim u rikverc - rekla je Milica.

- Što mene? - upitao je Dačo.

- Zato što braniš kurvu - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.



Autor: N.P.