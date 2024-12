Povući će prvi potez! Terza otkrio Kariću i Stefanoviću da planira da priđe trudnoj Milici, evo šta su mu rekli (VIDEO)

Krčka se haos?!

Bora Terzić stajao je za šankom sa Stefanom Karićem i Markom Stefanovićem, te im je tom prilikom otkrio da planira da priđe trudnoj Milici Veličković.

- Večeras ću polako da joj priđem - rekao je Terza.

- Moraš da budeš svestan da ona može sve da ti kaže - rekao je Stefan.

- Kažeš joj: "U pravu si za sve, pogrešio sam" - rekao je Stefanović.

- Ti misliš da mene ne boli?! Boli me, ubija me, ova Anđela mi govori da ja to foliram. Ja ne plačem zbog Sofije, nego zbog ovoga što sam uradio, što sam ovo dozvolio - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić